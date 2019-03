Klimaschutz verlangt globale Ansätze

Die Swiss äusserte sich in ihrem Communiqué auch zur aktuellen Klimadebatte. Zu einer möglichen CO2-Abgabe auf Flugtickets äussert sich Klühr wie folgt: «Um Fortschritte im Klimaschutz zu erzielen und die Standortattraktivität der Schweiz zu erhalten, ist in der internationalen Luftfahrt einzig ein global koordinierter Ansatz zielführend. Nationale und europäische Steuern gefährden aufgrund von Wettbewerbsnachteilen vor allem die Wertschöpfung und Arbeitsplätze im eigenen Land.»

Aus diesem Grund unterstütze das Unternehmen das globale Klimaschutzinstrument Corsia der UNO-Organisation Icao, mit welchem die Luftfahrtbranche ab 2020 CO2-neutrales Wachstum anstrebe und zwischen 2021 und 2035 über 2.6 Milliarden Tonnen CO 2 kompensiere. Durch die globale Einführung des Systems komme es zu keinen Wettbewerbsverzerrungen.

Zusätzlich arbeite Swiss kontinuierlich an der Verbesserung der Treibstoffeffizienz sowie an optimierten Verfahren in der Luft sowie am Boden und investiere über 8 Milliarden Franken in eine effizientere Flotte. Durch diese Investitionen in modernste Flugzeuge und kontinuierliche Verbesserungen im Betrieb habe die Swiss die CO2-Emissionen in den letzten 15 Jahren um fast 30 Prozent auf 3,11 Liter pro 100 Passagierkilometer senken können, heisst es weiter in der Mitteilung.