Swiss führt neues Boardingprinzip bei einigen Flügen ein

Die Lufthansa setzt auf ein neues Einsteigesystem. Ihre Tochter Swiss führt das neue Boarding allerdings nur auf wenigen Flügen bei Aussenstationen ein.

Im Grundsatz werden die Passagiere künftig danach aufgeteilt, ob sie einen Platz am Fenster, in der Mitte der Sitzreihe oder am Gang gebucht haben. Bei amerikanischen Fluggesellschaften, aber auch bei Air France oder British Airways lautet die Reihenfolge beim Einsteigen längst «Window-Middle-Aisle», liebevoll auch «Wilma» abgekürzt.