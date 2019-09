Swiss annulliert bis Sonntag Flüge von Zürich nach Lugano

Der Flugbetrieb zwischen Zürich und Lugano ist auch für das Wochenende abgesagt. Die slowenische Fluggesellschaft Adria Airways bleibt wegen Geldmangels auch am Samstag und Sonntag am Boden.

Deshalb müsse die Swiss ihre Codeshare-Flüge von und nach Lugano annullieren, teilte die Schweizer Airline am Freitagnachmittag mit. Die Fluggäste würden per SMS informiert und gebeten, sich an ihre Buchungsstelle zu wenden und mit dem Zug von Lugano nach Zürich oder umgekehrt zu reisen. Sie würden dafür in Zürich und Lugano Zugvoucher erhalten oder könnten sich das Zugticket über die Homepage der Swiss erstatten lassen.