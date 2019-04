Superstar-Firmen bringen freie Marktwirtschaft in Gefahr

Je höher die Marge, desto grösser die Marktmacht.

Für die Studie haben zwölf Ökonominnen und Ökonomen rund eine Million Unternehmen über alle Branchen in 27 Ländern seit dem Jahr 2000 untersucht. Zwei Drittel der Unternehmen befinden sich in reichen und ein Drittel in Schwellenländern. Die Schweiz ist allerdings nicht darunter.

Die Marktmacht haben die Autoren anhand der Marge zwischen den Preisen, die ein Unternehmen am Markt für seine Produkte durchsetzen kann, und den (Grenz-)Kosten dafür gemessen. Je höher die Marge, desto grösser die Marktmacht.

Wie die Studie zeigt, hat die Marktmacht weniger Unternehmen in allen Industrieländern zugenommen. In den USA allerdings stärker als in Europa. Besonders deutlich zeigt sie sich im nicht industriellen Bereich (in der Industrie hat sich dagegen wenig verändert). Der IWF nennt zum einen die Finanz- und Versicherungsbranche und die Versorger. Zum anderen aber zeigt sich eine ausgeprägte Marktmacht – und Marktmachtzunahme – bei Firmen aus dem IT-Bereich. Und während der gemessene Zuwachs an Marktmacht insgesamt nur moderat ist, zeigt er sich besonders deutlich bei den grössten und bereits mächtigsten Firmen.

Das Arbeitseinkommen nimmt ab

Auch wenn die Studie keine Namen von Unternehmen nennt, dürfte es sich vor allem um Grosskonzerne wie Google, Facebook, Microsoft und Apple handeln, die hier angesprochen sind. Bereits in anderen Studien wurden deren Macht und die Folgen etwa auf den Arbeitsmarkt unter dem Stichwort Superstar-Firmen thematisiert. Grossen Anteil an dieser Forschung hat auch der in Zürich lehrende Ökonom David Dorn.

Die Ökonomen des IWF stützen nun die Ergebnisse von Dorn und Kollegen. Schon diese haben festgestellt, dass die Machtkonzentration bei wenigen Unternehmen dazu beigetragen hat, dass der Anteil der Arbeitseinkommen am gesamten Wirtschaftsausstoss im Vergleich zu den Kapitaleinkommen abgenommen hat. Besonders ausgeprägt ist dies in den USA, doch zeigt es sich auch in der Tendenz weltweit.