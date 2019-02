Nachdem Sunrise am Mittwochabend den Kauf des Kabelnetzbetreibers UPC angekündigt hat, ist der Aktienkurs des Telekommunikationskonzerns bei Börsenbeginn am Donnerstag in den Keller gerasselt. Um 9.15 Uhr notierte die Aktie bei 72 Franken und damit fast 11 Prozent im Minus. In den Minuten davor hatte das Kursminus zweitweise sogar bis 12 Prozent betragen.