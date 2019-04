Stadlers Börsendebüt bringt Spuhler rund 1,5 Milliarden

Der Kurs sank in den Minuten nach der Eröffnung zwischenzeitlich ab, nur um später die 42-Franken-Marke sogar noch zu durchbrechen. In den Stunden nach Eröffnung tanzte der Kurs denn auch knapp über und unter der 42-Franken-Marke weiter. Der aktuelle Börsenwert des Unternehmens beläuft sich somit auf etwa 4,2 Milliarden Franken, was Stadlers Debüt gemäss der Medienmitteilung der SIX zum bislang grössten europäischen IPO dieses Jahr macht. Vergleicht man den Schweizer Fahrzeughersteller direkt mit der Konkurrenz, so ist Stadler trotzdem eher ein kleiner Fisch.

Der Kurs des Börsenneulings um 11.50 Uhr (im Bild sind die Zeitangaben um eine Stunde versetzt). Bild: Screenshot «Finanz und Wirtschaft»

Hauptaktionär und Verwaltungsratspräsident Peter Spuhler, der das Unternehmen 1989 gekauft hatte, hielt bisher 80 Prozent an der Firma. Mit dem Börsengang wird sein Anteil nun auf knapp 40 Prozent sinken. Der Alt-SVP-Nationalrat will auch nach dem Börsengang Ankeraktionär und Verwaltungsratspräsident bleiben.

Sämtliche der platzierten Aktien stammen aus seinem direkten und indirekten Besitz. Frisches Kapital sammelte Stadler im Rahmen des Listings also nicht ein. Spuhler verdient mit dem Börsengang gemäss ersten SRF-Berechnungen somit rund 1,5 Milliarden Franken.

Spuhler erklärte in einem Interview mit der «SonntagsZeitung» den Börsengang. Er bereite damit Stadler und seine private PCS Holding auf einen möglichen neuen Wachstumssprung vor. «Das Geld ist nicht für mich, sondern bleibt in der PCS Holding», so der Unternehmer. «Es könnte sein, dass durch die Konsolidierung unserer Branche Übernahmen möglich werden. Auch müssen wir genügend Kapital bereitstellen, um in neue Technologien investieren zu können, zum Beispiel die Signaltechnik.» In der von SIX verbreiteten Medienmitteilung erwähnt Spuhler zudem, dass in gewissen Märkten der Ruf eines börsennotierten Unternehmens wichtig sei.

Auf die Frage, ob er sich selbst an einem weiteren Unternehmen beteiligen wolle, sagte Spuhler: «Ich hätte sicher Freude, so eine Sanierungsübung wie bei Aebi Schmidt und Rieter noch einmal durchzuziehen und die Firma strategisch wieder aufzubauen. Am ehesten dort, wo ich etwas davon verstehe, also im Maschinen- und Fahrzeugbau. Und der Werkplatz Schweiz liegt mir besonders am Herzen. Zurzeit läuft die Wirtschaft aber hervorragend, und es gibt keine Möglichkeiten.»