Stadler-Aktien legen bei Börsendebüt kräftig zu

Stadler Rail geht diesen am Freitag an die Börse. Das Unternehmen legten den Ausgabepreis auf 38 Franken fest, was einem Platzierungsvolumen von 1,33 Milliarden Franken entsprochen hätte. Bereits damit bewegte sich das Unternehmen in der oberen Hälfte der angekündigten Preisspanne von 33 bis 41 Franken.