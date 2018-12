Spuhler wird zum lachenden Dritten

All das Lobbying in Brüssel hat nicht gewirkt. Margrethe Vestager, die oberste Wettbewerbshüterin der Europäischen Union, kauft Alstom und Siemens die Behauptung nicht ab, dass sie ihre Bahnsparten fusionieren müssen, um den Ansturm des chinesischen Branchenleaders CRRC auf Europa abzuwehren. Die streitbare Vestager macht ein Ja zur geplanten französisch-deutschen Bahnfusion von derart einschneidenden Auflagen abhängig, dass der vor gut einem Jahr angekündigte Deal in den Augen der Initianten kaum noch Sinn macht.