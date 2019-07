Sport-Multi will die Schweiz erobern

Keine Handelskette wurde in der Schweiz je so schnell so gross wie der 1976 in Nordfrankreich gegründete Familienkonzern Decathlon. 2016 tauchte Decathlon hierzulande erstmals auf dem Radar des Sporthandels auf, als der Konzern rechtzeitig für das Weihnachtsgeschäft einen Schweizer Onlineshop eröffnete. Im Frühjahr 2017 folgte der erste Laden am Neuenburgersee. Anfang 2018 ging Decathlon mit der Kette Athleticum eine Kooperation ein mit der Absicht, die 24 Athleticum-Läden unter der Marke Decathlon weiterzuführen.