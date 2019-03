«Nun zeigt sich wieder ein sehr positives Bild», sagte Schilling am Donnerstag vor den Medien in Zürich: Der Anteil der Frauen in den Geschäftsleitungen habe einen Sprung gemacht. Mit 9 Prozent liegt er mehr als doppelt so hoch wie 2006. «Seit damals hat sich viel getan.»

Dennoch geht es langsamer vorwärts, als Schilling selber noch vor ein paar Jahren gedacht hatte: «Aus aktueller Perspektive ist das Knacken der 15-Prozent-Marke bis 2022 unwahrscheinlich.» Wenn die bisherige Entwicklung so weitergehe wie in den vergangenen drei Jahren - also mit zwei Schritten vorwärts und einem Schritt zurück - würden bis 2022 erst 12 Prozent Frauen in den obersten Leitungsgremien der Schweizer Grossunternehmen sitzen.

Abgänge verhindern

Dabei stellt sich nicht nur das Problem, Frauen für neue Positionen zu gewinnen, sondern auch Frauen auf ihren besetzten Posten zu halten. Denn dieses Jahr wurden 25 Frauen in die Geschäftsleitungen von Grossunternehmen berufen. Das ist der zweithöchste Wert der vergangenen 14 Jahre.

Aber auf der anderen Seite schieden auch 14 Frauen aus. Das sind so viele Abgänge wie noch nie. Somit bleibt unter dem Strich ein Plus von 11 Frauen. Zudem halten es Frauen viel weniger lange aus. Im Schnitt gehen sie nach 3,6 Jahren schon wieder, während Männer 6,7 Jahre auf ihren Sesseln blieben.