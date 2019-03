Innert kurzer Zeit sind zwei fabrikneue Boeing 737 Max 8 abgestürzt. Das verunsichert Flugpassagiere. Auch wenn gestern die europäische Luftfahrtbehörde den Einsatz dieses Flugzeugtyps verboten hat, machen sich Passagiere aus Europa Sorgen. Denn wer in den USA unterwegs ist, sitzt mit grösserer Wahrscheinlichkeit in einer 737 Max 8. «Auch in Asien und Afrika wird dieser Typ häufiger eingesetzt», sagt Daniel Affolter, Aviatikexperte und Präsident des schweizerischen Verbands der Flugzeugeigentümer und Piloten.