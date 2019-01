Die Billag-Nachfolgerin Serafe kämpft mit Schwierigkeiten. Hunderte oder mehr Haushalte haben in diesen Tagen eine falsch adressierte Rechnung für die TV- und Radio-Gebühren erhalten. In vielen Fällen wurden mehrere Wohnungen zu einer zusammengefasst, Nachbarn bekamen also eine gemeinsame Rechnung. Gestern sagte die Serafe, das liege an fehlerhaften Adressdaten, die von den Gemeinden geliefert worden seien. Betroffene müssten sich bei der Einwohnerkontrolle melden, welche die Daten anpassen müsse.