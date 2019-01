Sie haben es in der Hand: Bei einem geplanten Eingriff haben Patienten seit sechs Jahren die Wahl, in welchem Spital sie behandelt werden wollen, auch ausserhalb ihres Wohnkantons. In den meisten Fällen vertrauen Patienten immer noch ihrem Arzt und folgen dessen Empfehlung bei der Spitalwahl. Das hat eine Befragung des Spitalverbandes H+ ergeben.