Skywork fliegt neu nach Griechenland

Die Berner Fluggesellschaft Skywork bietet ab kommenden Herbst für die Reiseveranstalter Aaretal Reisen (Belp) und Belpmoos Reisen (Münsingen) Flüge ins griechische Preveza an. Ab 27. August bis 15. Oktober 2018 wird jeweils montags eine Maschine ab Bern-Belp in Richtung Ionisches Meer ab, wie die Fluglinie am Donnerstag mitteilt.

Der Flughafen von Preveza dient als Ausgangspunkt für Reisen in die gerade im Herbst beliebten Ferienziele Parga und Lefkada, wie Skywork in seiner Mitteilung weiter schreibt. Die Geschäftsführer der beteiligten Reisebüros ebenso wie der Skywork-CEO Martin Inäbnit freuen sich über diese «Berner Lösung»: «Wir werden auf dieser Strecke einen modernen Jet einsetzen», lässt sich Inäbnit zitieren. (mb/pd)