Sinkender Gewinn bei ABB

Das Ergebnis von ABB war erneut von verschiedenen Sonderfaktoren im Zusammenhang mit der strategischen Neuausrichtung und dem Verkauf des Solarwechselrichtergeschäfts belastet. Der Ausblick bleibt vorsichtig.

Der Auftragseingang legte um 4 Prozent zu auf 7,40 Milliarden US-Dollar und der Umsatz um 7 Prozent auf 7,17 Milliarden. Auf vergleichbarer Basis, also unter Ausklammerung der Portfolio- und Währungseffekte, zogen die Aufträge um 1 Prozent an und der Umsatz um 2 Prozent, wie ABB am Donnerstag mitteilte. Das Wachstum hat sich damit gegenüber dem ersten Quartal etwas beschleunigt.