Die Frage war nicht mehr ob, sondern wann Sunrise die Übernahme von UPC ankündigt. Am Mittwochabend war es so weit, heute Morgen will Sunrise das Ergebnis für das abgelaufene ­Geschäftsjahr bekannt geben. An einer Konferenzschaltung mit ­Finanzanalysten sollen Konzernchef Olaf Swantee und Finanzchef André Krause über die aktuellen Zahlen informieren.