Die Frage war nicht mehr ob, sondern wann Sunrise die Übernahme von UPC ankündigt. Am Mittwochabend war es so weit, gleichzeitig publizierte Sunrise die Zahlen zum Geschäftsjahr 2018. An einer Konferenzschaltung mit ­Finanzanalysten sollen Konzernchef Olaf Swantee und Finanzchef André Krause am Donnerstag darüber informieren.