Shitrix: Erste Schweizer Unternehmen infiziert

Seit Wochen klafft in der Fernzugriffssoftware des Herstellers Citrix eine fatale Lücke. Citrix Systems ist nicht irgendein Unternehmen, es bietet eine der meistgenutzten Software-Lösungen für den Fernzugriff auf lokale Netze an. Viele grosse Unternehmen ermöglichen so ihren Angestellten, von zu Hause oder unterwegs auf das Firmennetzwerk zuzugreifen. Für Mitarbeiter ist das eine bequeme Lösung, für Hacker jedoch genauso. Eine Lücke in Anwendungen wie Citrix ist deshalb für IT-Sicherheitsexperten ein GAU. Auf Twitter kursiert deshalb für die Lücke die Bezeichnung #Shitrix.