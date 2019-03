Selecta wirft Coca-Cola weitgehend aus Automaten

Nun hat Selecta als erster grosser Vertreiber auf die versteckte Preiserhöhung reagiert. Heute Dienstag teilte der Betreiber der Automaten mit, künftig weniger Coca-Cola und dafür mit Pepsi Max eine Alternative anzubieten. Produkte wie Fanta, Sprite oder Mezzo Mix, die ebenfalls von Coca-Cola hergestellt und künftig in kleineren Flaschen ausgeliefert werden, fliegen gar ganz aus dem Sortiment. Selecta wird sie durch Produkte von Sinalco und 7-Up ersetzen.

Keine Parallelimporte

Thomas Nussbaumer, Managing Director von Selecta in der Schweiz, Deutschland und Österreich, sagt in der Mitteilung zum Entscheid: «Das Vorgehen von Coca-Cola können wir nicht akzeptieren: Es ist sowohl gegenüber den Kundinnen und Kunden als auch gegenüber den Vertriebspartnern unfair.» Selecta hat das gesamte Kaltgetränkesortiment neu ausgeschrieben. Coca-Cola künftig aus dem Ausland zu importieren und damit die herkömmlichen Flaschen weiter anzubieten, ist für Selecta offenbar keine Option: «Wenn immer möglich, haben wir Schweizer oder in der Schweiz abgefüllte Produkte gewählt», sagt Nussbaumer.

Coca-Cola will den Entscheid nicht kommentieren und sagt auf Anfrage bloss: «Jedem Händler steht es frei, wie er sein Sortiment gestaltet.» Mit der Verkleinerung der Flaschen nimmt Coca-Cola eine Optimierung der Kosten vor. So wurde das intern kommuniziert, wie Bernerzeitung.ch/Newsnetz bereits im Januar berichtet hat. Gegen aussen hin sagt Coca-Cola jedoch, die Kunden würden sich kleinere Verpackungen wünschen.

1-Liter-Flasche verschwindet

Nicht nur die 500-ml-PET-Flasche wird angepasst, sondern auch die 1-Liter-Flasche. Diese wird in der Schweiz nicht mehr hergestellt und durch eine 750-ml-Flasche ersetzt. Zu welchem Preis, ist noch unklar; der Preis pro Milliliter wird aber auch da höher sein im Vergleich zur 1-Liter-Flasche.