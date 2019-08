Seit 2016 wurden zehn Zugbegleiter eingeklemmt

Die Defekte sind brisant, weil nach ersten Erkenntnissen der Schweizerischen Sicherheitsuntersuchungsstelle (Sust) auch beim Unfallwagen der Einklemmschutz «nicht funktionsfähig» war. Doch «diese Defekte wären auch bei den regulären Kontrollen entdeckt worden», beteuerte Linus Loser, Leiter Bahnproduktion SBB, am Mittwoch in Zürich vor den Medien.

Inwiefern von diesen defekten Türen eine Gefahr für Passagiere und Personal ausging, erläuterte Loser nicht. Bei der als Sofortmassnahme durchgeführten Überprüfung der Arbeitsabläufe der Zugbegleiter seien die SBB zum Schluss gekommen, dass diese sicher seien. Gemäss jetzigem Wissensstand und der Sicherheitseinschätzung der SBB sei es nicht nötig, die EW-IV-Wagen ausser Betrieb zu nehmen.

Kontrolleure finden unbekannten Mangel

Weiter deckten die Sonderkontrollen an betreffenden Wagentyp einen versteckten Mangel auf. In einem bestimmten Betriebsmodus reagiert der Einklemmschutz weniger sensibel, als vorgesehen. Bisher ist laut Loser nicht klar, weshalb. Ein Zusammenhang mit dem tödlichen Unfall bestehe gemäss dem heutigen Stand der Sust-Untersuchung nicht, betonte der Chef der 8000 Lokführer, Zugbegleiter und Rangierarbeiter.

Laut SBB sollen die Wagen noch bis in die 2030er-Jahre im Einsatz stehen. Derzeit hat sie 493 Wagen in Betrieb. Würde man sie von der Schiene nehmen, könnte die Bahn den Betrieb nicht mehr aufrechterhalten.

Mehrere Zugbegleiter eingeklemmt

Doch die SBB haben noch weitere Zahlen bekanntgegeben: Seit 2014 wurden 86 Fälle verzeichnet, in denen Reisende in den Zugtüren eingeklemmt wurden. Zudem seien seit 2016 zehn Fälle bekannt, in denen Zugbegleiter in den Türen eingeklemmt wurden. Sie alle hätten sich dabei leicht bis mittelschwer verletzt.

Wie die SBB weiter schreibt, hat sie nochmals alle Kundenbegleiter über den bewährten Abfertigungsprozess im Bahnhof informiert. Zudem hat sie eine Taskforce eingesetzt, um weitere Massnahmen zu prüfen.

«Die SBB unternimmt alles sinnvoll mögliche, damit Reisende und Mitarbeitende stets sicher sind», so die Bahn. Man wolle den tödlichen Unfall aufklären und eine Wiederholung ausschliessen.

Keine neuen Erkenntnisse zu Unfallhergang

Keine neuen Erkenntnisse gab es indes zum Unfallhergang. Da verweisen die SBB auf die Schweizerische Sicherheitsuntersuchungsstelle, welche den Vorfall unter die Lupe nimmt.

Die Arbeitnehmervertreter hatten gefordert, dass die betroffenen Wagen des Typen EW IV aus dem Verkehr gezogen werden. Die SBB dachten nicht daran. Das hat einerseits mit der Bedeutung der Wagen für den Fernverkehr zu tun. Ein Ausfall wäre mit grossen Einschränkungen des Bahnbetriebs verbunden gewesen. Andererseits war man bei den SBB überzeugt, dass es kein generelles Sicherheitsproblem gibt.