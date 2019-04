Schwere Vorwürfe gegen Milliardeninvestor

Radovan Vitek hat in Crans-Montana VS nicht nur seinen Wohnsitz. Seit 2014 ist er Mehrheitsaktionär der Skilifte und will dort einen 200 Millionen Franken teuren Hotelkomplex bauen. Doch der tschechische Immobilienmogul und Multimillionär mit einem geschätzten Vermögen von 3,5 Milliarden Dollar könnte bei seinen Plänen nun Probleme bekommen.