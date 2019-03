Post stoppt Roboter und Drohnen

Die Post führt ihre 2016 begonnenen Tests mit selbstfahrenden Lieferrobotern in Schweizer Städten vorerst nicht weiter. Grund ist das Gesetz, wonach die Fahrzeuge nur in Begleitung eines menschlichen Aufpassers durch die Stadt fahren dürfen. Daneben gab es gemäss dem Schlussbericht der Post aber auch Praxisprobleme. So hätten die Roboter nach Angaben der NZZ ohne Hilfe teilweise die Strasse nicht rechtzeitig überqueren können.



Bei der Post heisst es, dass der Teststopp bei den Robotern keinen Einfluss habe auf ähnliche Projekte bei Postauto. Die selbstfahrenden Kleinbusse in Sitten seien weiterhin im Einsatz. Das gelte ebenfalls für elektrisch betriebene Postautos.



Hingegen verzichtet die Post auf Testflüge bei ihren Transportdrohnen. Der Mini-Helikopter, der im Januar in den Zürichsee gestürzt ist, hat ein technisches Problem gehabt. Dies zeigt der Vorbericht der Sicherheits-Untersuchungsstelle (Sust), der heute publiziert wurde. Die Blutproben, welche die Drohne über den See transportieren sollte, wurden nicht beschädigt.