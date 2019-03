SP droht mit Initiative gegen Abzocker-Löhne

Spätestens seit am Freitag bekannt wurde, dass Credit-Suisse-Chef Tidjane Thiam trotz stark sinkenden Aktienkurses 12,7 Millionen Franken und somit 30 Prozent mehr Lohn erhält, ist die Debatte um exzessive Managergehälter wieder voll entbrannt. Nun droht die SP eine Volksinitiative an, um die Gehälter der Topmanager zu deckeln. «Eine Neuauflage der 1:12-Initiative ist nicht ausgeschlossen», sagt SP-Nationalrat Cédric Wermuth. Vor gut fünf Jahren war ein Volksbegehren der Jungsozialisten abgelehnt worden, das forderte, dass niemand mehr als zwölfmal so viel verdienen darf wie die am schlechtesten bezahlten Mitarbeiter im selben Unternehmen.