SIX nimmt Vermögensverwalter GAM ins Visier

Die Regulierungsstelle der Börse verlangt von der Sanktionskommission der SIX Group, dass gegen den in Zürich domizilierten Vermögensverwalter GAM Holding wegen «mutmasslicher Mängel» in der Rechnungslegung eine Sanktion ausgesprochen wird. Eine Untersuchung rund um den Kauf des britischen Hedgefonds Cantab Capital Partners habe «eine potenziell wesentliche Fehldarstellung» im Jahresabschluss 2017 zutage gefördert. GAM habe es unterlassen, eine Verpflichtung aus der Übernahme von Cantab im Herbst 2016 «zu schätzen sowie zum Erwerbszeitpunkt und an den nachfolgenden Bilanzstichtagen als Finanzverbindlichkeit zu erfassen».