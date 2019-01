Die SBB stand in den vergangenen Tagen wegen des Debakels um die neuen Fernverkehrszüge in den Schlagzeilen. Wie der «SonntagsBlick» schreibt, herrscht auch an anderer Front dicke Luft. So hat sich die SBB mit dem Schweizer Hersteller Stadler Rail angelegt. Es geht um 148 Regionalzüge Flirt, die Stadler Rail in den vergangenen 15 Jahren an die SBB geliefert hat.