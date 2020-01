Rücktritt zum ungünstigen Zeitpunkt

Noch im vergangenen Oktober hatte Sunrise-Chef Olaf Swantee versichert, nach der grandios gescheiterten Übernahme von Kabelnetzbetreiber UPC an Bord des Unternehmens bleiben zu wollen. Nun hat der niederländisch-schweizerische Doppelbürger von einem Tag auf den anderen seine Meinung geändert. Er gab am Freitag per sofort seinen Rücktritt bekannt.