Statt ganz wegzuziehen

Und was sagt Gasser zum Vorwurf, Roboter würden Menschen die Arbeit wegnehmen? Es würden sich viele Schweizer Industriefirmen überlegen, die Produktion auszulagern. Mit der Investition in Automatisierung könne jedoch oft der Produktionsstandort Schweiz erhalten werden, womit entsprechende Arbeitsplätze verblieben. Für Gasser ist dies eine sehr gute Alternative zum Abwandern der Firmen in Billiglohnländer.

Die Burgdorfer selber wollen moderat wachsen. Mit 90 Angestellten am Hauptsitz sieht Gasser das Unternehmen gut aufgestellt. Hinzu kommen 10 Mitarbeitende bei der Tochterfirma Scheidegger in Burgdorf, 15 bei der Zufag in Lützelflüh und 85 Angestellte in Deutschland. Ob sie sich über den Gewinn des Prix SVC Espace Mittelland freuen können, zeigt sich am 13. März.