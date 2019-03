Verlierer Zuckerberg

Zu den grossen Verlierern zählt Facebook-Chef Mark Zuckerberg, dessen – vor allem aus Aktien seines Tech-Konzerns bestehendes – Vermögen laut «Forbes» nach Daten-Skandalen um 8,7 Milliarden auf 62,3 Milliarden Dollar schrumpfte, was ihn um drei Plätze auf Rang acht abrutschen liess.

Eine Senkrechtstarterin der diesjährigen Reichen-Charts ist Kylie Jenner. Das erst 21-jährige TV-Sternchen vom Kardashian-Klan, dem zahlreiche Fans auf ihren Social-Media-Kanälen folgen, schaffte es dank florierender Geschäfte mit Kosmetikartikeln erstmals in die Milliardärsliste.

Trump hat 3,1 Milliarden

US-Präsident Donald Trump, der traditionell mit «Forbes» im Clinch liegt, weil das Magazin angeblich seinen Reichtum unterschätzt, rückte trotz eines auf unveränderte 3,1 Milliarden Dollar geschätzten Vermögens von Platz 766 auf Platz 715 vor.

Insgesamt nahm die Zahl der Milliardäre laut «Forbes» im vergangenen Jahr von 2208 auf 2153 ab, das gesamte Vermögen der Reichsten der Superreichen sei von 9,1 Billionen auf 8,7 Billionen Dollar gesunken.

Das Milliardärs-Ranking von «Forbes» liefert keine exakten Angaben. Es basiert lediglich auf Schätzungen, für die das Blatt Informationen zu Vermögenswerten wie Aktien, Immobilien, Kunstobjekten oder Luxusgütern aus öffentlichen Quellen zusammenträgt.

Apontes führen Schweizer Rangliste an

Unter den 100 weltweit reichsten Menschen sind keine Plätze von Schweizern besetzt. Als reichste Schweizer führt das US-Magazin das Ehepaar Gianluigi und Rafaela Aponte an. Ihnen gehört das Reedereiunternehmen Mediterranean Shipping Company, das seinen Firmensitz in Genf hat. Ihr Vermögen wird auf 10,5 Milliarden Dollar geschätzt, was zu Platz 133 reicht. Ernesto Bertarelli (Platz 183 / 8 Mia Dollar) und Hansjörg Wyss (290 / 5,9) sind die Nächstplatzierten auf der nach Ländern sortierte Liste.

Link zur «Forbes»-Reichenliste.