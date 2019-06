Raiffeisen-Basis schickt Aufpasser

Neuer Bankrat vertritt Basis

So soll ein neues Organ mit Basisvertretern gegründet werden, das dem Verwaltungsrat von Raiffeisen Schweiz auf die Finger schaut. Zweitens wird über die Einführung neuer Abstimmungsregeln beraten; statt über Verbände Delegierte zu entsenden, hätte künftig jede Bank eine Stimme («One bank, one vote»). In der dritten Konsultativabstimmung geht es darum, ob Raiffeisen Schweiz seine eigenen Bankniederlassungen in Zürich, Bern oder Basel abgeben soll beziehungsweise ob die Bankvertreter eine vertiefte Prüfung der Idee wünschen.

Die Umbauarbeiten sind Folge der Affäre Vincenz. Dem ehemaligem Chef von Raiffeisen Schweiz droht eine Strafklage wegen ungetreuer Geschäftsbesorgung, weil er sich an Firmen privat beteiligt hat, die später von Raiffeisen übernommen wurden. Die Finanzmarktaufsicht (Finma) rügte «ungenügende» Kontrollen. Als Folge des Skandals wurde das Spitzenpersonal ausgetauscht. Nun treibt der neue Raiffeisen-Präsident Guy Lachappelle die Strukturreform voran. Der Workshop ist hier eine wichtige Etappe.

Das neue Strategieorgan dürfte vermutlich «Bankrat» heissen. «Dieses neue Organ soll quasi Sparringspartner des Verwaltungsrats von Raiffeisen Schweiz sein und die Basis repräsentieren», erklärt Sidler. Deutlicher wird Bruno Poli, Präsident der Raiffeisenbank Nidwalden: «Wir brauchen ein Organ, das in kürzester Zeit in der Lage ist, auf Entwicklungen bei Raiffeisen Schweiz zu reagieren.»

Neue Abstimmungsregeln sorgen für Diskussionen

Die Delegierten der Raiffeisenbanken wählen zwar den Verwaltungsrat von Raiffeisen Schweiz, doch ausserhalb der jährlichen Versammlungen hat die Basis wenig zu sagen. Wer den neuen Bankrat wählt und wie er sich zusammensetzt, darüber soll beim Workshop die Meinung der Raiffeisenbanken eingeholt werden. «Der neue Bankrat hat keine Weisungsbefugnis gegenüber dem Verwaltungsrat von Raiffeisen Schweiz», betont Thomas Lehner, Präsident des Raiffaisen-Verbandes Aargau. Dennoch scheint klar, dass die Spitze von Raiffeisen Schweiz die Anregungen des neuen Bankrats kaum ignorieren kann, ohne die eigene Abwahl zu riskieren.