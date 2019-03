Protokoll einer Katastrophe

Als sich die Passagiere am frühen Morgen des 29. Oktober 2018 in die Sitzreihen des Fliegers verteilen, fällt manchen von ihnen wahrscheinlich auf, wie neu die Maschine ist. Sie hat vor diesem Flug von der indonesischen Hauptstadt Jakarta nach Pangkal Pinang auf der Insel Bangka erst 443 Reisen hinter sich, in einem Flugzeugleben ist das praktisch nichts. Neue Flugzeuge riechen wie neue Autos. Auf Passagiere, die sich mit Flugangst quälen, kann das beruhigend wirken.