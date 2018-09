Post startet neuen Versuch mit Einzahlungsautomaten

Rechnungen mit Postfinance- oder Debitkarten an einem Einzahlungsautomaten bezahlen: Dies testet zurzeit die Schweizerische Post. Der Markttest für Privatkunden wurde mit Einzahlungsautomaten in Interlaken, Uster und Lenzburg lanciert, wie die «Zentralschweiz am Sonntag» berichtet. Weitere Automaten sollen in den kommenden Monaten unter anderem in Zürich, Luzern und Freiburg folgen.

Automaten für KMU lassen hingegen weiterhin auf sich warten – obwohl sie Post-Verwaltungsratspräsident Urs Schwaller bereits vor über einem Jahr in einem Interview angekündigt hatte. Ob es solche KMU-Einzahlungsautomaten jemals geben wird, ist nach wie vor unklar.

Seit längerem sucht die Post nach einer Lösung für KMU. Diese zahlten ihre Einnahmen bislang am Post-Schalter ein, was wegen der Schliessung von Poststellen zu Problemen führt. Ein erster Bareinzahlungsversuch ist gescheitert. (scl)