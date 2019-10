Pfister-Angestellte erhalten 1000 Franken pro Dienstjahr

Die bisherigen Markennamen Möbel Pfister, Hubacher, Egger und Svoboda sollen aber beibehalten werden, wie die F.G. Pfister Holding am Mittwoch mitteilte. Für die 1'800 Mitarbeitenden werde sich durch den Verkauf nichts ändern. «Pfister bleibt Pfister - auch nach dem Verkauf», betonte Rudolf Obrecht, Verwaltungsratspräsident der F.G. Pfister Holding am Mittwoch an einer kurzfristig einberufenen Medienkonferenz in Zürich.

Alle Angestellten der Pfister Gruppe würden zu den gleichen Konditionen wie bisher weiterbeschäftigt. «Es wird zu keinen Entlassungen kommen», betonte Verwaltungsratspräsident Obrecht. Die Mitarbeitenden würden gar vom Verkauf profitieren. Ein Teil des Erlöses soll an sie ausgeschüttet werden. So erhielten die Angestellten pro Dienstjahr einen Bonus von 1000 Franken.

Auch XXXLutz-Mediensprecher Thomas Saliger betonte am Mittwoch vor den Medien, dass seine Firma in der Schweiz bei den Geschäften und beim Personal auf Kontinuität setzen werde. Allerdings werde man den lokalen Geschäften neu Zugang zu den Ressourcen und dem Sortiment von XXXLutz bieten.

Dass man mit verschiedenen Marken am Markt auftrete - in der Schweiz sollen die Namen Möbel Pfister, Hubacher, Egger und Svoboda ja erhalten bleiben - sei auch nichts Ungewöhnliches für XXXLutz. Diese Strategie verfolge man bereits in anderen Ländern. Die relative Autonomie der Filialen und Marken sei Teil der Unternehmenskultur, sagte Saliger.

«Anspruchsvolleres Umfeld»

Als Grund für den Verkauf erklärte der Vertreter der F.G. Pfister Holding, dass es für Einrichtungshändler immer anspruchsvoller werde, sich im «zunehmend globalisierten und kompetitiven Marktumfeld weiter zu entwickeln».

Zwar schreibe Möbel Pfister nach wie vor schwarze Zahlen, doch sei der Verkauf an die Österreicher in diesem Umfeld die «bestmögliche Option für das Unternehmen und die Mitarbeitenden», sagte Obrecht. Die Holding hielt bisher 100 Prozent der Aktien aller ihrer Tochtergesellschaften.