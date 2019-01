«Wir bieten keine Konten in Franken an, sondern in Euro. Wir sehen hierfür eine ausreichend grosse Nachfrage», sagt Alex Weber, der bei N26 in der Geschäftsleitung für die Auslandsexpansion zuständig ist. So hätten sich bereits rund 10'000 Schweizer bei N26 auf einer Art Warteliste eingetragen. «Wir öffnen ohne eigene Banklizenz, sondern offerieren Konten von Deutschland aus», so Weber.

Ohne Banklizenz

N26 startet also mit dem, was Schweizer Banken gross gemacht hat: das grenzüberschreitende Geschäft. Das ist vom Ausland aus problemlos auch in der Schweiz möglich, denn laut dem Schweizer Aufsichtsrecht brauchen nur jene Institute eine Bewilligung der Aufsicht Finma, die in der Schweiz dauerhaft Personal beschäftigen und Konten führen. Sprich, Auslandsbanken ohne Niederlassung oder sonstige dauerhafte Vertretung in der Schweiz können online vom Ausland aus Schweizer Kunden bedienen.

Die britische Revolut, die mit besonders günstigen Devisengeschäften wirbt, geht ähnlich vor. Das Start-up hat nach eigenen Angaben bereits rund 50'000 Kunden in der Schweiz. Um Zahlungen aus der Schweiz heraus abzuwickeln, arbeiten die Briten seit jüngstem mit der Credit Suisse zusammen. Dank solch einer Zusammenarbeit mit einer Schweizer Bank ersparen sich die Newcomer den teuren und langen Aufwand, selbst eine Banklizenz zu beantragen. Ob auch N26 einen Schweizer Bankpartner sucht, um auf diese Weise auch Frankenkonten anbieten zu können, dazu macht N26-Manager Weber keine Angaben.

Schweizer Banken stöhnen zwar oft und gerne über die Regulierung. Doch mit Blick auf die ausländischen Neobanken, wie die Smartphone-Banken auch genannt werden, sind die Schweizer Aufsichtsregeln eine schwer zu überwindende Schutzmauer, die Schweizer Banken ausländische Konkurrenz beim Angebot von Frankenkonten vom Leib hält.

Daher sagt N26-Manager Alex Weber: «Ob und wann wir Konten in Franken anbieten werden, ist noch nicht entschieden. Wir starten mit einem ersten, einfachen Produktangebot und schauen so, wie die Kundenreaktionen sind.» Das Basisprodukt ist ein kostenloses Girokonto mit einer Debit-Mastercard. Die Kontoeröffnung erfolgt digital nur über das Smartphone über Videochat.