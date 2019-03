Österreichs Staatsbahn will gebrauchte Stadler-Züge kaufen

So etwas nennt man eine massgeschneiderte Ausschreibung: Die Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) schreiben den Kauf von gebrauchten Elektrotriebzügen aus, 17 Stück, 4- und 6-teilig, Geschwindigkeit bis 200 km/h. Wie es der Zufall so will, bietet ein einziges Unternehmen diese Züge an: die private Westbahn, die heute mit 17 Triebzügen des Typs Kiss von Stadler Rail zwischen Wien und Salzburg fährt. Ein ähnliches Angebot hat die Deutsche Bahn gestellt. Auch die DB ist offenbar an den Stadler-Zügen interessiert.