Noch ein VR-Posten für Pascale Bruderer

Seither sicherte sie sich mehrere Mandate in der Wirtschaft. Sie hat sich bereits in den Verwaltungsräten der Versicherungsgruppe Mobiliar sowie der Messe- und Kongressveranstalterin Bernexpo engagiert und ist beim Medienkonzern TX Group für die Wahl in das Aufsichtsgremium nominiert.

Bei Galenica soll Bruderer den frei werdenden Platz von Fritz Hirsbrunner besetzen. Hirsbrunner habe sich nach über 40 Jahren Tätigkeit in der Gruppe dazu entschieden, sich nicht mehr zur Wahl zu stellen, hiess es. Er war bei Galenica unter anderem Finanzchef, ehe er 2014 von der Geschäftsleitung in den Verwaltungsrat wechselte.

In der Gesundheitskommission

Galenica setzt auf die politische Erfahrung von Bruderer: Mit ihrer langjährigen Mitgliedschaft in der Kommission für Soziale Sicherheit und Gesundheit trage sie wichtiges ergänzendes Wissen über das Gesundheitswesen in den Verwaltungsrat, schreibt der Konzern.

In den letzten Jahren hat der Apothekenbetreiber unter den Preissenkungen gelitten, welche der Bund verfügt hat. Trotzdem konnte Galenica den Konzernumsatz im vergangenen Jahr um 4,3 Prozent auf 3,3 Milliarden Franken steigern, wie das Unternehmen weiter mitteilt.

Zu diesem erfreulichen Ergebnis hätten sowohl eine dynamische Expansionstätigkeit und Akquisitionen als auch die Einführung neuer Produkte und Dienstleistungen beigetragen, heisst es. Die Zahl der Apotheken stieg um 11 auf 356. Übernommen wurde insbesondere die Interlakner Bichsel Gruppe.

Mit Blick auf das Wachstum des Umsatzes stellt Galenica auch einen höheren Gewinn in Aussicht. 2019 sei der Betriebsgewinn um Sonderfaktoren um 7 bis 9 Prozent gestiegen, statt wie angekündigt um 5 bis 7 Prozent. Die definitiven Zahlen publiziert Galenica am 10. März.