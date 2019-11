Nicht überall fährt der TGV häufiger

TGV-Lyria-Chef Fabien Soulet ist mit der aktuellen Auslastung sehr zufrieden, wie er gestern an einer Medienkonferenz in Lausanne versicherte. Mit Zahlen wollte er seine Aussage aber nicht unterlegen. Stattdessen verwies er auf eine halbe Milliarde Franken, die sein Unternehmen in neues Rollmaterial und den Ausbau der Platzkapazitäten investiert. Sicherheit gibt Soulet, dass sich immer mehr in Frankreich engagierte Unternehmen an TGV-Lyria wenden und Sonderkonditionen aushandeln, um Angestellte in Hochgeschwindigkeitszügen statt Flugzeugen auf Reisen zu schicken.

Zum Schweizer Fahrplanwechsel am 15. Dezember stehen in den TGV-Zügen, die zwischen Zürich, Basel, Lausanne, Genf und Paris zirkulieren, neu täglich 18000 Plätze zur Verfügung. Das sind 4500 Plätze oder 30 Prozent mehr als heute. TGV-Lyria, das zu 26 Prozent den SBB und zu 74 Prozent der französischen Staatsbahn SNCF gehört, setzt beim Hochgeschwindigkeitszug neu 15 Kompositionen mit Doppelstockwaggons ein.

Mehr Züge ins Ausland

Die Waggons sind vier bis fünf Jahre alt und waren bislang in Frankreich im Einsatz. TGV-Lyria hat sie in Werkstätten in Rennes und Paris renovieren und mit Wi-Fi ausrüsten lassen. Sie ersetzen die einstöckigen Kompositionen, die seit den 1990er-Jahren zwischen den Schweizer Städten und Paris verkehren und merklich in die Jahre gekommen sind.

Parallel zum Passagiervolumen erhöht TGV-Lyria auch die Anzahl Züge. Neu fahren von Genf täglich acht Züge nach Paris, von Basel und Zürich sind es je sechs. Insgesamt sollen mehr Tickets in günstigen Preissegmenten zur Verfügung stehen. Doch gestern gab es auch Kritik an der neuen Unternehmensstrategie, denn in Bern und Lausanne werden Züge gestrichen.

Bei den SBB prüft Armin Weber derzeit Möglichkeiten, den internationalen Fernverkehr ins Ausland kräftig auszubauen.

Die Stadt Bern verliert zum Fahrplanwechsel ihre einzige direkte Anbindung nach Paris, zumindest bis 2025. Die Berner müssen den TGV künftig in Basel besteigen.

Armin Weber, VR-Präsident von TGV-Lyria und SBB-Verantwortlicher für den internationalen Fernverkehr, argumentierte, wegen Bauarbeiten im Raum Liestal komme es zu Rückstaus und Zugverspätungen. Das führe bei Fahrten nach Paris automatisch zu Problemen. Zudem gilt die TGV-Verbindung zwischen den Hauptstädten Bern und Paris nicht zu den rentabelsten. Das hat auch mit den Touristenrouten zu tun. Untersuchungen haben gezeigt, dass Europareisende, die von Paris nach Interlaken reisen, das nicht etwa via Bern, sondern via Zürich und Luzern oder die Genferseeregion tun.