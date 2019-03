Die Boeing 737 Max 8 bleibt vielerorts am Boden. Dies, nachdem innert fünf Monaten zwei Flugzeuge des Typs abgestürzt sind und insgesamt 346 Menschen ums Leben kamen. Was zu den Crashs führte, ist noch unklar.

Doch der Hersteller Boeing gerät immer stärker unter Druck, Antworten auf die drängendsten Fragen zu liefern. Ob etwa eine fehlerhafte Software Schuld an den Crashs ist. Egal, was am Ende die Ursache war: Die beiden tragischen Unfälle entwickeln sich für Boeing zum Fiasko.