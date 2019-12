Nach Ticket-Chaos: Flims-Laax-Chef lädt zum Sorry-Drink

Wegen IT-Problemen mussten Tausende Gäste im Mega-Skigebiet Flims-Laax bis zu einer Stunde Schlange stehen. Online gekaufte Tickets wurden am Drehkreuz nicht erkannt, was dazu führte, dass die Besucher an der Kasse lange anstehen mussten.

In der Zwischenzeit lädt der Laax-CEO, Reto Gurtner, höchstpersönlich per Push-Nachricht in der Inside-Laax-App zum gemeinsamen Stelldichein. «Reto Gurtner lädt dich und die gesamte Inside-Laax-Community auf einen Shutdown-Drink ein. Stosse mit uns heute von 14.30 bis 17 Uhr vor dem Casa Veglia in Laax und vor dem Ella in Flims auf ein 2020 ohne Remmidemmi auf der Datenautobahn an.»