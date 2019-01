Zalando legt in der Schweiz immer mehr zu. Der Onlinehändler machte 2018 in der Schweiz bereits 800 Millionen Franken Umsatz und damit fast ein Zehntel der Gesamtumsätze im Bekleidungs- und Schuhdetailhandel in der Schweiz. Das zeigt der neuste Retail Outlook der Credit Suisse.