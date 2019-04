Milliardenschwerer Börsengang mischt den SMI auf

Der Börsengang von Alcon ist der zweitgrösste in der Schweizer Geschichte. Das auf Augenchirurgie und Kontaktlinsen spezialisierte Unternehmen ist dabei mit rund 27 Milliarden US-Dollar bewertet worden, was praktisch demselben Wert in Schweizer Franken entspricht. Nur der Tiefseebohrungskonzern Transocean erreichte bei seiner Kotierung an der Börse im April 2009 einen noch höheren Wert.