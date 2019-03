Migros-Präsidentin auf heissem Stuhl

Die Chefs hatten gehofft, sie würde ihre Kandidatur zurückziehen: Ursula Nold nach der Wahl zur Migros-Präsidentin. Video: SDA

Nold rief am Wochenende dazu auf, die Reihen zu schliessen. Die Transformation der Migros gelinge nur, «wenn alle an einem Strick ziehen. Das wird meine Aufgabe sein», sagte sie dem «SonntagsBlick».

Eine Schonzeit dürfte sie dafür nicht bekommen. Denn am morgigen Dienstag wird die Migros ihre Jahreszahlen vorlegen. Und die werden nicht gut sein. Laut «SonntagsZeitung» ist der Betriebsgewinn auch im Jahr 2018 rückläufig.

Gewinn sinkt seit Jahren

Seit 2014 kennt der Gewinn der Migros nur eine Richtung: nach unten. Dauerrivale Coop hat mit den gleichen Marktwidrigkeiten zu kämpfen, kommt damit aber besser klar. Schon 2017 wies Coop erstmals einen höheren Vorsteuergewinn aus als Platzhirsch Migros. «Der Gewinn muss steigen», rief daher der neue Migros-Chef Fabrice Zumbrunnen an der vergangenen Jahresmedienkonferenz aus. Und legte einen Sparplan auf, der auch Personalabbau vorsieht.

Die Migros steht am Scheideweg. Und nach der Wahl von Ursula Nold stellen sich Beobachter die Frage, ob sie dank ihrer exzellenten Kontakte in das Migros-Universum dem operativen Chef Zumbrunnen den Rücken freihalten wird, um auch schmerzhafte Reformen umzusetzen. Oder ob sie als Strukturbewahrerin auftritt.

Angesichts ihres Werdegangs haftet Nold das Image der Bewahrerin der «Migros-Identität» an. «Die genossenschaftliche Struktur erlaubt es nicht, über Massnahmen zu entscheiden und diese top-down durchzusetzen wie in anderen Unternehmen», sagte sie einmal.

Nold, die frühere Lehrerin, startete ihre Laufbahn beim orangen Riesen 1996 im Aare-Genossenschafts-Rat. Seit 2008 bis zum Amtsantritt an der Spitze des Verwaltungsrates präsidierte sie die Delegiertenversammlung. Dank dieses Postens ist sie bestens mit der Basis vernetzt, was auch ihren deutlichen Wahlsieg am Wochenende für das Präsidium des Verwaltungsrates erklären dürfte, der bei der Migros nur «Verwaltung» genannt wird.