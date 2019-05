Meyer-Burger-Aktionäre folgen dem Kurs des Verwaltungsrates

Im Rahmen der Transaktion mit OPV habe er ein Aktienpaket an den neu ausgegebenen Meyer-Burger-Aktien erworben. Dabei sei alles regelkonform zugegangen, und der Kauf sei Ausdruck seines Vertrauens in die Zukunftsfähigkeit des Unternehmens.

OPV sei bereits in fortgeschrittenen Verhandlungen mit Investoren zur weiteren Finanzierung gewesen. «Der einzige Weg diese Transaktion abzuwickeln, war eine Aktientransaktion.» Eine Bezugsrechts-Kapitalerhöhung sei nicht möglich gewesen, vor allem aus Zeitgründen in den Verhandlungen mit OPV. «Das genehmigte Kapital ist genau für solche Transaktionen vorgesehen.»

Viele kritische Wortmeldungen

Vor den Abstimmungen hatten sich eine Reihe von Aktionären mir kritischen Wortmeldungen an den Verwaltungsrat, an die Geschäftsleitung und auch an die Revisionsstelle gewandt. Insbesondere die Vertreter von Sentis wiederholten an der GV ihre bereits im Vorfeld geäusserte Kritik am Unternehmen.

Der Hauptkritikpunkt von Sentis, vertreten durch Anwalt Thiemo Sturny und Verwaltungsrat Anton Karl, bezog sich erneut auf die Transaktion mit Oxford PV (OPV). In den monatelangen Verhandlungen mit OPV sei es sehr wohl möglich gewesen, eine Kapitalerhöhung mit Bezugsrechten rechtzeitig vorzubereiten.

Auch die Vergütung von VR-Mitglied Michael Splinter, der zusätzlich zu seiner VR-Entschädigung auch als Delegierter des VR exekutive Aufgaben übernommen habe, wurde kritisiert, ebenso wie das Gehalt für Präsident Vogel oder die Rechtsberatungsdienste, die vom Unternehmen von seiner Anwaltskanzlei in Anspruch genommen wurden.

An der Generalversammlung in Thun waren 262 Aktionäre und rund 229,6 Millionen Namenaktien vertreten. Das entsprach 33,51 Prozent des im Handelsregister eingetragenen Aktienkapitals.