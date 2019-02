Der Solarzulieferer Meyer Burger verkauft sein Wafer Anlagen- und Servicegeschäft für 50 Millionen Franken in bar. Mit dem Verkauf wechseln 100 Mitarbeitende, die im Bereich Wafertechnologie in Thun an den relevanten Servicestandorten weltweit tätig sind, zum Käufer Precision Surfacing Solutions (PSS).