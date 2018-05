Meyer Burger verkauft Geschäftsbereich Solarsysteme

Der Solarindustriespezialist ­Patrick Hofer-Noser übernimmt von Meyer Burger die Sparte ­Solarsysteme. Dies teilte Meyer Burger am Montag mit. Die Übernahme soll noch im ersten Halbjahr 2018 über die Bühne gehen. Über den Kaufpreis ­haben die beiden Parteien Stillschweigen vereinbart.

Der Verkauf ist Teil der Umstrukturierung bei der Thuner Firma, die bekanntlich Ende dieses Jahres die Produktion in Thun einstellen wird. Bis zu 160 Stellen werden gestrichen. Der jüngste Deal ist deshalb eine gute Nachricht für die Belegschaft von Meyer Burger: 32 Angestellte sind somit gerettet. Sie werden vom Käufer übernommen.

Back to the roots

Dass ausgerechnet Hofer-Noser diesen Teilbereich übernimmt, ist kein Zufall. Er war 2001 Gründungsmitglied und später ­Delegierter des Verwaltungsrats sowie CEO der Solarfirma 3S mit Sitz in Lyss. 2010 wurde 3S mit der Meyer-Burger-Gruppe fusioniert. Hofer-Noser war danach bis Ende 2017 bei Meyer Burger in führender Funktion tätig.

Nun kehrt er mit dem Kauf der Solarsystemsparte quasi zu seinen Wurzeln zurück. Hofer-Noser und seine 32 Mitarbeiter werden vorläufig in den Produktionshallen von Meyer Burger in Thun ansässig bleiben, bis für die neue Firma 3S Solar Plus ein neuer Standort gefunden ist.

Der Hintergrund der Fusion der beiden Firmen im Jahr 2010 war der, dass die Meyer-Burger-Gruppe zu einem All-in-one­Anbieter auf dem Solarmarkt werden wollte. Während Meyer Burger vor allem Spezialsägen zur Produktion der einzelne ­Solarscheiben herstellt, hatte 3S Produktionsanlagen zur Herstellung von Solarmodulen produziert. (Berner Zeitung)