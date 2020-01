MCH Group wehrt sich gegen Missinterpretation

Für das Engagement in Lausanne etwa summierte sich der Verlust in den Jahren 2010 bis 2019 auf 35,6 Millionen Franken. Hinzu komme die 2019 beschlossene Sanierung der Pensionskasse in der Höhe von 9 Millionen Franken. Künftige Abschlüsse sollen allerdings nicht mehr belastet werden: Für die verbleibende Dauer des Mietvertrages bis 2021 seien ausreichende Rückstellungen von 6,1 Millionen gebildet worden, so MCH.

Auch die Oldtimermesse Grand Basel kam MCH teuer zu stehen: Für die Jahre 2017 bis 2019 betrug der Verlust 27,8 Millionen Franken. Hinzu kommen ausserordentliche Abschreibungen der Standbauten in der Höhe von 6,8 Millionen. Das Projekt wurde inzwischen gestoppt.

Korrekturen eingeleitet

Der Verwaltungsrat habe die erforderlichen Korrekturmassnahmen eingeleitet und die wesentlichsten davon seien bereits umgesetzt, heisst es weiter. So habe das Gremium die Geschäftsleitung mit erfahrenen Führungskräften neu besetzt und die Führungsstruktur neu geregelt.

Zudem sei auf Basis einer umfassenden Analyse unter Einbezug der neuen Geschäftsleitung und mit Unterstützung durch erfahrene Experten die notwendige strategische Neuausrichtung des Unternehmens entwickelt und in Kraft gesetzt worden. Bei der Beantwortung der Fragen und der Beurteilung der angesprochenen Sachverhalte holte sich MCH Hilfe bei der Anwaltskanzlei Homburger. die zuvor nicht für die MCH Group tätig war, wie aus der Mitteilung hervorgeht.

Die MCH Group kämpft seit einiger Zeit mit dem schwindenden Interesse von Ausstellern und Besuchern von Präsenzmessen und musste nach dem Rückzug des Uhrenkonzerns Swatch von der Baselworld das Geschäft restrukturieren und Abschreibungen vornehmen, wodurch rote Zahlen anfielen.

Neben den beiden Basel halten auch die Stadt Zürich und der Kanton Zürich Aktien an der Firma.