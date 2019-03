Lufthansa zieht Kauf von Boeing 737 MAX in Betracht

Die Lufthansa will im kommenden Jahr über die Anschaffung neuer Kurzstreckenflugzeuge entscheiden und zieht dafür auch das nach zwei Abstürzen gesperrte Boeing-Modell 737 MAX in Betracht. «Wir haben unser Vertrauen in Boeing nicht verloren», sagte Lufthansa-Chef Carsten Spohr bei einem Pressegespräch in New York am Dienstag (Ortszeit).