London verbietet Uber

Schwere Schlappe für den Privattaxi-Dienst Uber: London entzieht dem US-Fahrdienstvermittler die Lizenz. Im Oktober ende die Genehmigung für die mehr als 40'000 Fahrer, teilte die Verkehrsbehörde Transport for London (TfL) am Freitag mit.

Uber kündigte umgehend an, gegen die Entscheidung vorzugehen. Bis über den Einspruch entschieden ist, kann Uber der TfL zufolge seinen Fahrdienst aufrecht erhalten.

«Risiko für öffentliche Sicherheit»

Die Verkehrsbehörde begründete ihren Schritt damit, dass Ubers Verhalten ein Risiko für die öffentliche Sicherheit darstelle. Uber sei nicht «fähig und geeignet», eine Verlängerung der Lizenz zu erhalten, hiess es zur Begründung. Unter anderem bemängelte die Behörde, Uber zeige nicht genug Verantwortungsbewusstsein hinsichtlich der Sicherheit seiner Fahrgäste und der Öffentlichkeit.

Uber vermittelt Mitfahrgelegenheiten per App über das Internet. Damit greift der Fahrdienst vor allem das klassische Taxi-Geschäft an. In vielen Ländern steht Uber deshalb in der Kritik.

Call-Center-Mitarbeiter ausgenommen

In Grossbritannien erlitt das Unternehmen bereits mehrere Rückschläge. Im März entschied ein Gericht, alle Fahrer müssten einen Nachweis über ausreichende Englischkenntnisse vorweisen.

Im Oktober urteilte ein Gericht, dass die Fahrer als Arbeitnehmer behandelt werden müssen und ihnen Mindestlohn und Urlaubsgeld zusteht. Die Forderung der TfL nach einem rund um die Uhr besetzten Callcenter konnte Uber jedoch abwenden. (oli/sda)