Lifestyle-Marke Moncler hat sich neu erfunden

Das soll kontinuierlich die Aufmerksamkeit der einflussreichen Social-Media-Stars erregen und Rummel um die Marke entfachen. So kommt Ruffini über Instagram, dem inzwischen wichtigsten digitalen Marketingkanal der Modewelt, ständig in Kontakt mit den potenziellen Kunden. Das scheint zu klappen: Millennials und die Generation Z, also die zwischen 1981 und 2002 geborenen Konsumenten, machen inzwischen 40 Prozent der Moncler-Kundschaft aus, die exklusive und schlichte Daunenjacken für 1000 Franken und mehr kauft, quasi der Pelz von heute.

Den neuen Umbruch bei Moncler nahm Ruffini aus einer Position der Stärke in Angriff. Neben dem ständigen Strom an Neuem setzt er vor allem auf extreme Vielfalt: «One house, different voices» – «Ein Haus, verschiedene Stimmen», lautet die Devise. In der Mailänder Galleria finden sich neben dem Couturier Piccioli auch der junge britische Avantgarde-Designer Craig Green, das Skater-Label Palm Angels und die verspielten Spitzenkleider der jungen Designerin Simone Rocha. Der Japaner Hiroshi Fujiwara spricht die Fans der Streetwear an, Poldo Dog Couture die Freunde der Vierbeiner. Für jeden ist etwas dabei.

Das digitale Marketing steht im Zentrum

Stand früher das exklusive Produkt im Mittelpunkt, konzentriert man sich heute aufs digitale Marketing. Zwar trägt Genius nur zehn Prozent zum Moncler-Umsatz bei, doch der Aufwand lohne sich, versichert das Unternehmen: Was zählt, ist die digitale Resonanz. Die Bekanntheit der Marke sei gewachsen und mit ihr der Zustrom in den stationären Läden und in den Online-Shops.

«Es ist eine clevere Idee, die Kunden so bei der Stange zu halten und ihnen einen Grund zum Betreten der Läden zu geben», sagt Analyst Luca Solca. Die Genius-Events seien den traditionellen Laufsteg-Shows haushoch überlegen. Allerdings erzielten Ruffinis Nachahmer – von Calvin Klein über Tod's und Diesel bis hin zu Louis Vuitton – mit ihren Designer-Projekten keine vergleichbaren Effekte. Entscheidend für den Erfolg ist, dass jeder Gast-Designer ein scharfes kreatives Profil mitbringt.

Im «House of Genius» hängen so Graffiti-Jacken von Palm Angels wenige Schritte von Picciolis raumgreifenden Abendroben. Sie erheben sich auf Holzpaletten, wie sie gewöhnlich von Gabelstaplern bewegt werden. Auf dem grauen Industriebeton stehen gelbe Kisten und Schlauchrollen herum. Die Wände sind mit Signalschildern bemalt. Das Personal stapft in Boots und schwarzen Overalls durch den Laden. Das Baustellenflair in Mailands Wohnzimmer ist unmissverständlich: Moncler entwickelt sich rastlos weiter. Schon wird in der Szene gerätselt, welche Talente Ruffini wohl 2020 engagieren wird. Das Diktat des Immerneuen setzt Moncler schliesslich auch ziemlich unter Druck.