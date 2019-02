Auf der Mobilfunkmesse Mobile World Congress in Barcelona wurden kürzlich eine Reihe dieser Gadgets vorgestellt. Damit können Besitzer beispielsweise über eine App Standort und Aktivität des Tieres überwachen, also wie viel es sich bewegt oder schläft. Dies soll dem Herrchen und Frauchen zeigen, ob sie mit ihrem vierbeinigen Freund genügend Gassi gegangen sind.

Kalorienverbrauch angezeigt

Auch Vodafone, der weltweit zweitgrösste Mobilfunkkonzern, verkauft bereits einen Haustier-Tracker namens V-Pet. Dieser lässt sich am Halsband des Tieres befestigen, und der Besitzer kann überwachen, wo sich dieses aufhält. Über die verbundene App können Herrchen und Frauchen zudem eine sichere Zone um ihr Haus herum definieren. Verlässt ihr Haustier diese Zone, werden sie übers Smartphone informiert.

Der V-Pet-Tracker lässt den Besitzer zudem wissen, wie viel der Hund oder die Katze gerannt ist, gespielt oder geschlafen hat. Und: Er zeigt an, wie viele Kalorien das Tier dabei verbrannt hat. Diese Information soll dabei helfen, die Futterportionen optimal zu gestalten. Das Gerät funktioniert mit einer SIM-Karte und einem Abo. «Es geht darum, eine bessere Beziehung zu Ihrem Haustier aufzubauen», sagte Vodafone-Sprecher Steve Shepperson-Smith der Nachrichtenagentur AFP.

Gerät wirft Hund Leckerli zu

Weitere Firmen haben digitale Dog-Sitter auf den Markt gebracht. Diese funktionieren über Kameras, die in der Wohnung oder im Haus aufgestellt werden und über die Besitzer ihre Haustiere beobachten können, wenn sie ausser Haus sind. Das Unternehmen Furbo etwa verkauft eine Hundekamera, über die Nutzer via Smartphone hören und sehen können, was das Haustier tut, und sogar zu ihrem Hund oder ihrer Katze sprechen können.

Bellt der Hund beispielsweise, erhält der Nutzer einen Alarm aufs Smartphone und kann sich über die Kamera zu Hause umsehen, was los ist. Die Furbo-Kamera kommt mit einem Leckerli-Fach, das mit bis zu 100 Leckerli gefüllt werden kann. Auf Kommando via Smartphone können diese dem Hund zugeworfen werden. Angaben des Unternehmens zufolge ist Furbo die «meistverkaufte Hundekamera auf Amazon». Die Rezensionen dort sind allerdings gemischt. Kunden beschweren sich darüber, dass der Leckerli-Auswurf nach bereits einer Woche nicht mehr funktionierte. Zudem lasse sich die App manchmal nicht mit dem Gerät verbinden.