Japan verspricht umfassende Aufklärung im Fall Ghosn

Japans Justizministerin Masako Mori hat die Flucht von Ex-Nissan-Chef Carlos Ghosn in den Libanon als «unvertretbar» bezeichnet. Ihr Ministerium gehe davon aus, dass Ghosn auf «illegale Methoden» zurückgegriffen habe, um Japan zu verlassen.

Dies sagte Mori am Sonntag in Tokio in ihrer ersten offiziellen Stellungnahme zu der abenteuerlichen Ausreise Ghosns. Der frühere Automanager Ghosn war im November 2018 unter Vorwürfen, Firmenkapital zweckentfremdet zu haben, in Japan festgenommen worden. Derzeit wird ihm der Prozess gemacht, und er wurde nur unter strengen Auflagen aus der Haft entlassen.